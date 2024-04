Mit Putin studiert: Podnossowa soll Oberste Richterin werden

Wladimir Putin am 27. März 2024. Der russische Präsident hat in der Vergangenheit immer wieder Weggefährten in wichtige Ämter gebracht.

Die 70 Jahre alte Irina Podnossowa, eine frühere Studienkollegin des russischen Präsidenten Wladimir Putin , soll nach Kremlangaben den Posten der Vorsitzenden des Obersten Gerichts in Moskau übernehmen. Über die Kandidatur informierte am Donnerstag eine Kommission des Kreml, die sich unter anderem mit der Ernennung von Richtern befasst.

Podnossowa studierte mit Putin Jura

Podnossowa wurde am 29. Oktober 1953 in Pskow geboren. Sie tritt die Nachfolge von Wjatscheslaw Lebedew an, der im Februar nach mehr als 30 Jahren an der Spitze des Obersten Gerichts im Alter von 80 Jahren gestorben war.