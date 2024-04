Auslosung: Knifflige Aufgaben für DHB-Teams bei Olympia

Das Männer-Team von Bundestrainer Alfred Gislason bekommt es in der Gruppenphase des Olympischen Handballturniers (25. Juli bis 11. August) bei den Spielen in Paris unter anderem mit dem EM-Dritten Schweden zu tun. Weitere Gruppengegner sind Spanien, Kroatien, Slowenien und Japan. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Paris.