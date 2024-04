Mit Sieg gegen Paraguay: DHB-Frauen gewinnen Olympia-Quali

Rechtsaußen Jenny Behrend (6 Tore) war vor 4294 Zuschauern in der ratiopharm Arena die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Die entscheidenden Siege im Kampf um die erste Olympia-Teilnahme seit 16 Jahren hatte Deutschland am Donnerstag gegen Slowenien (31:25) sowie am Samstag gegen Montenegro (28:24) eingefahren.