Paralympics 2024: Diese deutschen Teams fahren nach Paris

Die Paralympics finden zwischen dem 28. August bis 8. September 2024 in Paris statt. In 22 Sportarten messen sich die Para-Athleten an den elf Wettkampftagen. In diesem Jahr besonders schwierig: Die Qualifikation für die Mannschaftswettbewerbe. Das Internationale Paralympische Komitee hat das Starterfeld erstmalig von zwölf auf acht Teams je Sportart beschränkt.