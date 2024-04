Paralympics: Rollstuhlbasketballerinnen wollen die Medaille

... 23 Jahre alt, geboren in Mechernich,



... aufgrund einer genetisch bedingten spastischen Lähmung in den Beinen ist sie vornehmlich auf den Rollstuhl angewiesen, kann kurze Strecken aber auch unter Zuhilfenahme eines Stocks gehen,



... spielt seit dieser Saison bei den Doneck Dolphins Trier in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga der Frauen und studiert in Köln Erziehungswissenschaften,



... groß geworden bei den Köln 99ers, dort spielte schon ihr Vater Lars Bergenthal in der Bundesliga,



... wurde 2021 zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen und kam bei den Paralympics 2021, der EM 2021, der WM 2023 und der EM 2023 mit dem deutschen Team jeweils auf Rang vier.