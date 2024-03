Verwaltungsgericht: Keine Entschädigung für DDR-Dopingopfer

Opfer des Sport-Dopings in der früheren DDR haben einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) zufolge keinen Anspruch auf Entschädigung wegen politischer Verfolgung. Eine solche liege ebenso wenig vor wie ein "Willkürakt im Einzelfall", entschied das BVG in Leipzig. Eine Entschädigung im Wege der verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung scheide daher aus (Aktenzeichen des Urteils: 8 C 6.23).