Doping in der DDR und die Rechte der Opfer

von Christoph Schneider / Thomas Bärsch 27.03.2024 | 12:10 |

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Mittwoch in einem Rechtsstreit wegen Sport-Dopings in der ehemaligen DDR. Streitig ist, inwieweit die Praxis als politische Verfolgung entschädigt werden kann.