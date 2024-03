Nach Dopingssperre: CAS rehabilitiert Halep fast komplett

Halep: "Wahrheit hat gesiegt"

"Ich kann es kaum erwarten, auf die Tour zurückzukehren", teilte Halep in einem Statement mit: "Während dieses langen und schwierigen Prozesses habe ich an meinem Glauben festgehalten, dass die Wahrheit ans Licht kommen und eine gerechte Entscheidung getroffen werden würde, denn ich bin und war immer eine saubere Sportlerin."

Sie sprach weiter von "skandalösen Anschuldigungen", die gegen sie erhoben worden seien: "Aber am Ende hat die Wahrheit gesiegt, auch wenn es viel länger gedauert hat, als ich es mir gewünscht hätte."

CAS: Verunreinigtes Nahrungsmittel

Halep zog vor den CAS, nach einer dreitägigen Anhörung im Februar erklärte sie voller Zuversicht: "Mein Vertrauen in die Stärke der Wahrheit bleibt intakt. Ich freue mich darauf, auf die Tennisplätze zurückzukehren."

Der CAS gab ihr am Dienstag Recht - zumindest weitgehend. Das Gremium kam zu dem Schluss, "dass Frau Halep nach Abwägung aller Wahrscheinlichkeiten nachgewiesen hat, dass Roxadustat durch den Verzehr eines kontaminierten Nahrungsergänzungsmittels, das sie in den Tagen kurz vor dem 29. August 2022 eingenommen hatte, in ihren Körper gelangt ist", teilte der CAS mit: