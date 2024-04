Russland: US-Hilfen für Ukraine werden Todesopfer fordern

Nach einem langen und erbittert geführten Streit hat das US-Repräsentantenhaus neue milliardenschwere Hilfen für die Ukraine bewilligt. Die Ukraine und der Westen sind erleichtert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich auf X: "Danke, Amerika." "Das macht uns alle sicherer, in Europa und Nordamerika", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

USA will russisches Vermögen beschlagnahmen - Russland warnt

Zugleich warnte Peskow einmal mehr davor, russisches Staatsvermögen zu konfiszieren. Die USA werden sich dafür verantworten müssen, wenn es tatsächlich dazu komme. Russland werde entsprechend eigenen Interessen eine Antwort darauf geben, sagte der Kremlsprecher. Die Details der Entscheidung müssten noch analysiert werden, so Peskow.

Das US-Repräsentantenhaus hatte nach monatelanger Blockade am Samstag ein Hilfspaket für die Ukraine gebilligt. Die Parlamentskammer verabschiedete den entsprechenden Gesetzentwurf, der rund 61 Milliarden US-Dollar (57 Milliarden Euro) für Kiew enthält. Die nötige Zustimmung des Senats steht noch aus, gilt aber als sicher.

Die ersten US-Waffen könnten in weniger als einer Woche zum Einsatz kommen, sagt ZDF-Korrespondentin Bates.

Gleichzeitig votierte das Repräsentantenhaus am Samstag auch für die Beschlagnahmung eingefrorener russische Vermögenswerte, um den Wiederaufbau der in weiten Teilen zerstörten Ukraine zu finanzieren.

Auch Militärhilfe für Israel und Taiwan

Gebilligt wurde im US-Repräsentantenhaus auch Militärhilfe für Israel und Taiwan . Auch das stieß in Moskau auf Kritik. "Die Gewährung von Militärhilfe der Vereinigten Staaten für die Ukraine, Israel und Taiwan wird die globalen Krisen verschärfen", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Für Taiwan sei es "eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas; für Israel - ein direkter Weg zur Eskalation einer noch nie dagewesenen Verschärfung der Lage in der Region", so Sacharowa.