CDU-Parteitag: Neues Programm und alte Probleme?

Parteitag in Berlin

Für den Parteitag hat sich die CDU viel vorgenommen. Das erste Mal seit 2007 will die Partei ein neues Grundsatzprogramm aufstellen. 05.05.2024 | 2:53 min

Wenn man den CDU-Spitzen in diesen Tagen folgt, trifft man auf Personen, die in einem Maße Selbstzufriedenheit ausstrahlen, wie man sie vor zwei Jahren noch nicht erleben konnte. Generalsekretär Carsten Linnemann räumt ein, das man lange "nicht mehr gut genug war" - jetzt wolle man es besser machen. Vor allem das neue Grundsatzprogramm soll der CDU neue Orientierung geben und zu neuem Selbstbewusstsein verhelfen.

Die Wiederentdeckung einer Leitkultur und die bewusste Abgrenzung von einem politischen Islam sollen dabei helfen. Doch die Christdemokraten ahnen, dass auf dem Weg zum großen Ziel - dem Regierungswechsel bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr - nicht nur die ein oder andere Hürde zu überwinden ist, sondern, dass die größte Gefahr dabei vielleicht aus der eigenen Partei kommt.

Vom ersten Parteitag der CDU "außerhalb des Schattens von Angela Merkel" erwartet Politikwissenschaftler Korte eine Verlagerung von der progressiven Mitte zur konservativen Mitte. 05.05.2024 | 3:29 min

Sticheln gegen CDU-Vorsitzenden Merz

Wie fragil die Machtkonstruktion in der Partei ist, zeigt sich besonders an der Person des Vorsitzenden Friedrich Merz . Erst vor zwei Jahren war Merz nach zwei gescheiterten Anläufen zum CDU-Chef gekürt worden. Für manchen in der Union ist genau dieser Vorsitzender aber das größte Risiko auf der jetzt anstehenden Etappe.

Merz, dem es gelungen ist, die Partei auf ein Ziel zu fixieren, gilt mitunter als unberechenbar und unbeherrscht. Seine herabwürdigen Äußerungen zum "Sozialtourismus", der aus der Ukraine käme, sein Wort von "den kleinen Paschas", seine öffentliche Anreise im Privatflugzeug zur Hochzeit von Christian Lindner - all diese Punkte zählen sie in der CDU auf, wenn man das Risiko Merz beschreibt.

Im Januar 2023 hatte Merz bei "Markus Lanz" von "Paschas" in Grundschulen gesprochen. 11.01.2023 | 1:43 min

Und es sind immer wieder die Ministerpräsidenten aus den westlichen CDU-Verbänden, Daniel Günther und Hendrik Wüst, die gerne gegen den eigenen Vorsitzenden sticheln.

Drohte Merz mit Rücktritt?

Symbolisch steht dafür ein Ereignis aus dem Juni des letzten Jahres. Zum kleinen Parteitag der CDU hatte NRW-Ministerpräsident Wüst, der sich selber in der Mitte der Partei verortet, in einem Artikel in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Merz hart kritisiert:

Wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos. Hendrik Wüst, Ministerpräsident in NRW

Friedrich Merz nahm das offenbar persönlich. In einem ZDF-Interview kritisiert er damals Wüst seinerseits.

"Der Spiegel" berichtet nun, dass der CDU-Vorsitzende in einem Wut-Ausbruch sogar mit Rücktritt gedroht habe. Nur mit Mühe hätten seine Vertrauten das verhindern können. Seit dem versucht Friedrich Merz sich zurückzuhalten, nicht mehr so eruptiv zu reagieren. Aber mancher fragt sich auch: Wie lange kann das gut gehen?

Bevor der CDU-Bundesparteitag am Montag startet, ist die Parteispitze schon am Sonntag zu Vorgesprächen zusammengekommen. 05.05.2024 | 1:35 min

Der Merz-Vertraute Thorsten Frei jedenfalls will nicht glauben, dass diese Anekdote so je geschehen sei: "Ein Vorsitzender ist immer auch Kummer gewohnt. Friedrich Merz ist hinreichend schussfest, dass er sich von solchen Dingen nicht aus der Ruhe bringen lässt", so der CDU/CSU-Fraktionsgeschäftsführer gegenüber dem ZDF.

Zurück zu Merkel?

Dass die Christdemokraten trotz des Vertrauensverlustes der Ampel-Regierung nicht wirklich über die 30 Prozent hinauskommen, gibt den Strategen im Konrad-Adenauer-Haus zu denken. Und auch der Parteivorsitzende gibt im Gespräch bei "Berlin direkt" zu, dass die CDU "noch nicht da ist, wo wir hin wollen".

Das ganze ZDF-Interview mit Friedrich Merz im Video. 05.05.2024 | 5:00 min

Das ist besonders bemerkenswert, weil die Westverbände der CDU, in denen man regiert, besonders gute Umfragewerte vorweisen. In Hessen wird die CDU bei 37 Prozent gemessen, in NRW bei 38 Prozent und in Schleswig-Holstein sogar bei 40 Prozent. Für Friedrich Merz ist es quasi die Belohnung fürs Regieren.