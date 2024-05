CDU-Chef Merz im ZDF: "Wir führen keine Koalitionsdebatten"

Trotz wachsender Umfragewerte des Bündnis Sahra Wagenknecht in ostdeutschen Ländern wie Thüringen weist CDU-Chef Friedrich Merz Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der neu gegründeten Partei zurück. In der ZDF-Sendung " Berlin direkt " sagt Merz:

Wir führen keine Koalitionsdebatten, nicht in der Partei und auch nicht in der Öffentlichkeit.

Kommende Woche trifft sich die CDU zum Bundesparteitag in Berlin. In Thüringen und Sachsen läuft es bei den Landtagswahlen auf ein Duell zwischen CDU und AfD hinaus.

Merz gegen Koalition mit Linkspartei

Merz widerspricht: "Wir haben Parteitagsbeschlüsse - sowohl, was die AfD betrifft und die sind nun allemal richtig und notwendig, wir das in den letzten Wochen gesehen haben, was in dieser Partei los ist. Das gilt auch für die Linkspartei. Diese Parteitagsbeschlüsse gelten."