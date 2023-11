US-Lieferung: Abrams-Kampfpanzer in Ukraine eingetroffen

Die Vereinigten Staaten haben erste Panzer vom Typ Abrams an die Ukraine geliefert, die bei der Gegenoffensive gegen Russland helfen sollen. Der vom Rüstungskonzern General Dynamics produzierte Abrams - auch M1 Abrams genannt - gilt als einer der modernsten Panzer weltweit.



Die US-Regierung hielt den Abrams für die Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland anfangs für ungeeignet: Er sei zu teuer und erfordere eine aufwändige Ausbildung, hieß es zunächst aus Washington. Berlin verhielt sich bei der Lieferung der Leopard-2-Panzer ähnlich. Es gab die Befürchtung, eine Lieferung könnte zu einer weiteren Eskalation des Krieges führen. Im Januar einigten sich Berlin und Washington dann auf ein gemeinsames Vorgehen: Scholz kündigte die Lieferung der Leopard-2-Panzern an die Ukraine an, und noch am selben Tag versprach US-Präsident Biden die Lieferung von 31 Abrams-Panzern.



Quelle: AFP