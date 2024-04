Ukraine zwischen Angriffen und neuer Hoffnung

Zerstörtes Haus nach Raketenangriff in Odessa Quelle: Reuters

Die Ukraine hat in der vergangenen Woche ihre geschickten Angriffe auf die militärische und energetische Infrastruktur Russlands fortgesetzt - und einige Erfolge für sich verbuchen können.

So traf am Morgen des 17. April eine ukrainische Langstreckendrohne ein russisches Ultra-Langstrecken-Frühwarnradar des Typs 29B6 "Konteyner" in der russischen Region Mordwinien, etwa 1.300 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Höchstwahrscheinlich setzte die Ukraine erneut ein modifiziertes Leichtflugzeug vom Typ Aeroprakt A-22 ein, ähnlich dem, das Anfang April gegen die Drohnenfabrik in Tatarstan eingesetzt wurde.

Russischer Luftwaffenstützpunkt und Flugabwehr getroffen

Am 18. April gelang es der Ukraine, den russischen Luftwaffenstützpunkt in Dschankoj auf der besetzten Krim zu treffen. Der Stützpunkt wurde von mindestens einem Dutzend ATACMS MGM-140-Raketen getroffen, die die Anlage massiv beschädigten. Darüber hinaus wurde bei dem Angriff auch ein großes Munitionsdepot zerstört. Die Schäden an den Start- und Landebahnen scheinen sich jedoch in Grenzen zu halten, so dass der Luftwaffenstützpunkt weiterhin in Betrieb ist.

Ukrainische Drohnen trafen am Morgen des 20. April zudem mehrere Ziele der russischen Ölindustrie, darunter sowohl Depots als auch Raffinerien.

Ukraine schießt russischen Bomber ab

Der Ukraine gelingt es immer noch, ihre alten, ehemals sowjetischen Luftabwehrsysteme mit erstaunlicher Effizienz einzusetzen. Am 19. April gelang es der ukrainischen Luftabwehr offensichtlich, eine Tupolev Tu-22M3 abzuschießen. Der Bomber wurde in der Region Mosdok getroffen, mehr als 200 Kilometer tief hinter der Frontlinie.

Besonders verheerende Angriffe auf ukrainische Städte

Doch auch Russland hat in dieser Woche zwei außergewöhnlich verheerende Angriffe auf ukrainische Städte durchgeführt. In Tschernihiw wurden 18 Menschen getötet und weitere 78 in den getroffenen zivilen Gebäuden verwundet. Bei einem weiteren Angriff auf Dnipro wurden acht Menschen, darunter Kinder, getötet und 35 verwundet.

Die erschöpfte ukrainische Luftverteidigung war nicht in der Lage, die ankommenden Raketen abzufangen, funktionierte aber noch erfolgreich gegen die langsameren, russischen Drohnen iranischer Bauart. Es ist durchaus möglich, dass der Angriff auf Dnipro eine unmittelbare Rache für den ukrainischen Angriff auf Dschankoj war.

Russland hat außerdem zum ersten Mal seit mehreren Monaten wieder Ziele im Bereich der Landwirtschaft in der Ukraine getroffen: In einer Salve von Luftangriffen wurden zwei große Getreidelager in der Region Odessa zerstört.

Westen sagt mehr Flugabwehr zu

Als Reaktion auf den kritischen Mangel der Ukraine an modernen Luftabwehrwaffen hat die deutsche Regierung zugesagt, unverzüglich eine neue Patriot-Batterie zur Verfügung zu stellen, zusätzlich zu einem Iris-T-System, das in wenigen Wochen an die Ukraine übergeben werden soll.

Die niederländische Regierung erklärte, dass die niederländischen Streitkräfte zwar alle Patriots, über die sie verfügen, für internationale Verpflichtungen benötigen, dass Den Haag aber bereit ist, für alle Patriot-Systeme im Ausland zu zahlen, falls ihr Betreiber bereit ist, sie an die Ukraine zu verkaufen.

Darüber hinaus wurden auf der außerordentlichen Tagung des Nato-Ukraine-Rates am 19. April mehrere weitere Zusagen zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung gemacht, Einzelheiten sind jedoch noch nicht bekannt.

Auch das US-Repräsentantenhaus machte den Weg für weitere Ukraine-Hilfen aus den USA frei - es geht um 61 Milliarden US-Dollar.

Westliche Jets früher in der Ukraine?

Laut einer Erklärung der belgischen Regierung könnte die Ukraine noch vor dem Sommer die ersten F-16-Kampfjets erhalten. Es bleibt jedoch fraglich, ob die Ukraine bis dahin bereit und in der Lage sein wird, diese Flugzeuge zu beherbergen und effizient zu betreiben, insbesondere in Anbetracht der Fähigkeit Russlands, fast alle Ziele in der gesamten Ukraine anzugreifen. Jeder Stützpunkt, der die F-16 beherbergt, wird sicherlich ein Hauptziel für das russische Militär sein.

