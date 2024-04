Experte zu Nato-Versprechen: "Für Kiew läuft die Zeit ab"

Sehen Sie oben das Interview in voller Länge oder lesen es hier in Auszügen:

... zu den nötigen Waffenlieferungen an Kiew

"Da müssen aber einige mehr ganz tief in ihre Keller und Depots reinschauen", sagt Nato-General a.D. Egon Ramms ironisch. Ihm geht das alles "viel zu langsam". Nicht nur Luftverteidigung sei bedeutsam - wichtig sei vor allem Munition . Alles hänge davon ab, wie schnell diese geliefert werden könne. Die Amerikaner hätten die Produktion heruntergefahren, so Ramms. Es werde "erheblich Zeit brauchen, bis das hochgefahren wird, dass so viele Mengen produziert werden, dass die Ukraine geschützt ist und wir auch".

"Wir tun so viel, wie wir können", so Elina Valtonen, Außenministerin in Finnland. "Das Versprechen Deutschlands, ein Abwehrsystem an die Ukraine zu liefern, ist dringend nötig."

19.04.2024 | 5:19 min