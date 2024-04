ZDF-Reporter: "Starke Belastung für Menschen in Ukraine"

"Unvorstellbar, was die Leute hier mitmachen", berichtet ZDF-Reporter Henner Hebestreit aus der Ukraine. "Zum Beispiel ganz im Norden in Charkiw, da ist die Versorgung komplett zusammengebrochen."

Kein Tag ohne Luftangriffe - auch als die Menschen in der Ukraine an diesem Wochenende dem Massaker von Butscha von vor zwei Jahren gedacht haben, ist die Bombardierung des Landes durch Russland weitergegangen.

Luftabwehr fängt nicht alle Raketen ab

ZDF-Reporter Henner Hebestreit berichtet aus Mykolajiw in der Südukraine, dass die ukrainische Luftabwehr längst nicht alle Raketen vom Himmel holen könne und es unvorstellbar sei, "was die Menschen hier mitmachen, die das jetzt seit über zwei Jahren ertragen müssen".

So sei zum Beispiel in Charkiw die Versorgung mit Strom, mit Energie und Wasser komplett zusammengebrochen, nachdem in den letzten Tagen dort massiver Raketenbeschuss niedergegangen sei. "Also das ist schon eine sehr starke Belastung für die Menschen in der Ukraine," sagt Hebestreit.