Parlament billigt Asylpakt mit Ruanda: Sunak erfolgreich

Supreme Court erklärte Asylpakt als rechtswidrig

Großbritannien wollte illegale Migranten nach Ruanda ausfliegen, um dort über ihre Asylanträge zu entscheiden. Der oberste Gerichtshof hatte diese Pläne jedoch für rechtswidrig erklärt. 15.11.2023 | 1:36 min

Konservative Partei im Streit um Gesetz

Um diese Sorgen auszuräumen, will die Regierung in London nun Ruanda per Gesetz zum sicheren Drittland erklären und gleichzeitig den Rechtsweg in Großbritannien unter Berufung auf Menschenrechte ausschließen.