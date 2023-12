Prinz Harry muss 57.000 Euro an Zeitungsverlag zahlen

Bei dem Rechtsstreit geht es um einen Zeiutungstext über Harrys Bemühungen, in Großbritannien weiterhin vollen Personenschutz zu erhalten.

Der britische Prinz Harry muss im Rechtsstreit mit dem Verlag der Zeitung "Mail on Sunday" einen fünfstelligen Betrag zahlen. Das entschied ein Richter am Londoner High Court am Montag, wie britische Medien übereinstimmend berichteten.