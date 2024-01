Interview mit EU-Militärchef: EU plant Mission im Roten Meer

General Robert Brieger, 67 Jahre alt, ist ein freundlicher Österreicher - und seit knapp zwei Jahren der Vorsitzende des EU-Militärausschusses. Übersetzt: Er ist der ranghöchste Militärvertreter in der EU. Wenn die Europäische Union jetzt eine Marine-Mission für das Rote Meer startet, müssen das er und seine Leute organisieren.

Entsprechend viel los ist in seinem Büro an diesem Tag, an dem der Ausschuss der EU-Botschafter erstmals grünes Licht für die Planungen einer Marine-Mission gegeben hat. Bis die Mission startet, könnte es Ende Februar werden. Im Interview lässt Brieger durchblicken, dass ihm das zu langsam ist.