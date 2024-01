Angriffe auf Huthis: Warum der Westen den Jemen bombardiert

In einer am Freitag veröffentlichten juristischen Stellungnahme argumentiert die britische Regierung etwa, dass sie unter anderem in Folge eines Drohnenangriffes auf das Kriegsschiff HMS Diamond am 9. Januar ein völkerrechtlich verbrieftes Selbstverteidigungsrecht habe. "Es war notwendig und angemessen, um auf Angriffe der Huthis zu reagieren und dies war die einzige zu Verfügung stehende Möglichkeit, um mit solchen Angriffen umzugehen", heißt es in dem Papier.