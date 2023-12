Nach Angriff auf US-Soldaten:USA greifen pro-iranische Milizen im Irak an

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober haben die Angriffe auf von der US-Armee genutzte Stützpunkte im Irak und in Syrien stark zugenommen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warnt vor weiteren Angriffen gegen US-Soldaten in der Region. (Archivfoto).

Quelle: Reuters