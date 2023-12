Eskalation im Roten Meer: So wehren Frachter Angreifer ab

Nicht wenige Schiffe fielen damals in die Hände somalischer Piraten, da die Besatzungen die Motoren drosselten. Was Sicherheitsexperten rieten: Einfach nicht anhalten, denn die kleinen Boote sind den über 100 Meter langen Frachtschiffen und ihrem Wellengang oft kaum gewachsen. Doch statt mit klapprigen Booten kaperten im November Huthi-Rebellen einen Frachter per Hubschrauber . "Handelsschiffe sind in keiner Weise ausgerüstet, um damit umzugehen. Es gibt nichts, was aktuell auf einem modernen Containerschiff vorhanden wäre, was mit dieser Art Bedrohung umgehen kann", so Brake.