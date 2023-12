Huthi-Angriffe im Roten Meer: Gefahr für den Welthandel

Die Huthis griffen sporadisch Schiffe in der Region an, doch mit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der militant-islamischen Hamas nahmen die Attacken zu. In den vergangenen Tagen drohten die Huthis mit Angriffen auf alle Schiffe, die aus ihrer Sicht auf dem Weg nach Israel sind oder von dort kommen. Die Zunahme an Attacken deutet darauf hin, dass die Rebellen nun auf sämtliche Schiffe zielen.