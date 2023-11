Eskalation in Nahost: Droht ein neuer Ölpreisschock?

Kommt es dort zu Spannungen, steigen am Erdölmarkt die Risikoaufschläge. Ein starker Preisanstieg könnte die Inflation in vielen Ländern wieder befeuern und Notenbanken zu Zinserhöhungen zwingen. Kriege in der Region haben schon mehrfach Ölpreisschocks ausgelöst. Vor 50 Jahren führte der Jom-Kippur-Krieg zur ersten Ölkrise.