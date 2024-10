Kretschmer: Bei Migration mehr auf Länderchefs hören

Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Die Hoffnung, dass der europäische Asyl-Kompromiss die Probleme lösen kann, schwindet weiter

Wir sind wie Polen an der Grenze der Belastbarkeit, was die Aufnahmekapazitäten angeht. Deswegen: Hilfe ja, aber in den Herkunftsländern oder Regionen, aus denen die Menschen kommen.

Das Vorhaben, eine eigene sächsische Grenzpolizei einzusetzen, werde sich in der neuen Landeskoalition durchsetzen lassen. "Wir sorgen dafür, dass illegale Migration, dass das Handwerk der Schlepper aufgedeckt wird", so Kretschmer.

Beim EU-Gipfel geht der Streit um das Thema Migration in die nächste Runde. Viele Staaten setzen auf nationale Alleingänge, bis die Kontrollen an den EU-Außengrenzen greifen.

Kretschmer: Scholz macht "viel mehr" gegen illegale Migration als bekannt

Was der Kanzler und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) täten, finde "häufig gegen den Widerstand der Außenministerin" statt. Der Bundesregierung empfahl Kretschmer, bei ihren Entscheidungen mehr auf die Länderchefs zu hören. Die Chefs der Landesregierungen seien einfach näher an den Menschen.

Die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart hatte am Donnerstag einen Entschließungsantrag für die Bundesratssitzung am Freitag verabschiedet, in dem das Drittstaaten-Modell empfohlen wird. Danach könnte, wer in Deutschland Asyl beantragt, in einen sicheren Drittstaat überführt werden. Kretschmann geht mit diesem Antrag über die Linie seiner Partei Die Grünen hinaus. Diese hat einen Prüfantrag dazu akzeptiert, lehnt das Verfahren aber bislang ab.