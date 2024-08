Michael Kretschmer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Michael Kretschmer, ein deutscher Politiker, wurde am 13. Dezember 2017 zum Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen gewählt. Seit 2022 ist er einer der fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU . Die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen stellen für Michael Kretschmer und die CDU eine Herausforderung dar, insbesondere durch die aufstrebende AfD , die als potenzielle Gefahr für ihre dominierende Position angesehen wird.

Biografie

Michael Kretschmer, geboren am 7. Mai 1975 in Görlitz, ist ein deutscher Politiker der CDU. Er studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Neuere Geschichte an der TU Dresden. Seit 2002 ist er Mitglied des Sächsischen Landtags. Von 2009 bis 2017 war er Generalsekretär der sächsischen CDU.



Am 13. Dezember 2017 wurde Michael Kretschmer zum Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen gewählt. Er setzt sich für die Stärkung des ländlichen Raums, Bildungsförderung und eine ausgewogene Wirtschaftspolitik ein. Seit 2019 vertritt er den Wahlkreis Görlitz 2 auch direkt im Landtag. Darüber hinaus ist er seit 2022 einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU.