US-Leck: Geheimplan für Israels Iran-Vergeltung geleakt

Anfang Oktober heulten in ganz Israel die Sirenen - Irans Revolutionsgarden feuerten rund 200 ballistische Raketen auf den jüdischen Staat . Israel kündigte Vergeltung an. Seitdem ist die Lage noch angespannter als zuvor. Noch ist völlig offen, wann und wie Israel zurückschlagen wird.

Die Dokumente kursieren seitdem in Sozialen Netzwerken, auch ZDFheute liegen sie vor. Was steht drin? Sind sie authentisch? Und was bedeutet das für die Beziehungen der USA zu Israel? Ein Überblick.

Was steht in den mutmaßlichen Geheimdokumenten?

Wie geht es nach der Tötung des Hamas-Chefs Sinwar im Gazastreifen weiter?Israel hat danach mehr Panzer in die Region geschickt. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.

Die Dokumente sind als "Top Secret" klassifiziert, also als streng geheim. Eine Reihe von Abkürzungen weist darauf hin, von wo die Informationen stammen und wer die Berichte sehen darf: Unter anderem sind sie mit "FVEY" gekennzeichnet - damit sind sie nur für die USA und deren "Five Eyes"-Partner Australien, Kanada, Neuseeland und das Vereinigte Königreich freigegeben. Die Abkürzung "NOFORN" ("No Foreign Nationals") verbietet die Weitergabe der Informationen an ausländische Staatsangehörige ohne entsprechende Berechtigung.