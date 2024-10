Wie geht es nach dem Tod von Hamas-Chef Sinwar weiter?

Sehen Sie hier das Gespräch mit Guido Steinberg in voller Länge.

Was heißt das für die Terrororganisation? Was bedeutet Sinwars Tod für die verbleibenden israelischen Geiseln? Und wie geht es im Nahost-Krieg weiter? Guido Steinberg, Nahost-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat im Gespräch mit dem heute journal über diese Fragen gesprochen.

Sehen Sie das Gespräch mit Guido Steinberg in voller Länge oben im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Steinberg zu …

… der Bedeutung von Sinwars Tod für die Hamas

"Das ist eine Zäsur für die Hamas ", glaubt der Nahost-Experte. Die Terrororganisation, so die Einschätzung von Steinberg, habe durchaus Kandidaten, um Sinwar zu ersetzen. Für die Rolle des Politbüro-Chefs stünden schon "zwei oder drei Kandidaten in Katar bereit". Auch seine Rolle im Gazastreifen könne ersetzt werden. Namentlich nennt Steinberg Sinwars jüngeren Bruder Mohammed.

Steinberg betont aber, dass "jede Entscheidung, die jetzt getroffen wird von Seiten der Hamas, auch eine Richtungsentscheidung" sei. Die Terrororganisation steht laut Steinberg jetzt vor der Frage, wie sie reagiert, ob sie möglicherweise den Krieg sogar beenden wollen werde. Die große Hoffnung bei vielen Beobachtern sei, dass die Hamas nun möglicherweise gemäßigter auftreten werde als in den vergangenen Jahren.

… einer möglichen Neuausrichtung der Hamas

"Benjamin Netanjahu hat den Tod Sinwars als Meilenstein dargestellt", so ZDF-Reporter Alexander Poel in Tel Aviv. Das Schicksal der Geiseln sei nun "ungewisser als je zuvor".

Sinwar sei ein "absoluter Hardliner" gewesen, der einige Konkurrenten hinter sich gelassen habe, etwa den Politbürochef der Hamas, Chalid Maschal, so Steinberg. Der Nahost-Experte schränkt hier aber ein:

Allerdings ist vollkommen unklar, inwieweit die Führung in Katar dann überhaupt noch Einfluss auf die letzten kämpfenden Kader der Organisation im Gazastreifen hat.

Hier sei jetzt die Frage, wie sich das Verhältnis zwischen der Führung in Katar und der verbleibenden Führung im Gazastreifen entwickeln werde. Schließlich komme es darauf an, ob im Gazastreifen nun überhaupt noch Strukturen existierten, die Verhandlungen ermöglichten.

… zu den Auswirkungen von Sinwars Tod auf die Geiseln

Die Frage, was Sinwars Tod für die noch in der Gewalt der Hamas verbleibenden israelischen Geiseln bedeutet, ist für Steinberg nicht unbedeutend. Bei Sinwar seien viele Geiseln vermutet worden, erklärt der Experte. In welchen Händen sich diese nun befinden könnten, sei unklar.