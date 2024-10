Hamas-Chef Sinwar: Mutmaßlicher Drahtzieher vom 7. Oktober

Sinwar galt als "Kopf- und Ideengeber", als "maßgebliche Figur" des brutalen Hamas-Großangriffs auf Israel am 7. Oktober 2023, wie Andreas Reinicke vom Deutschen-Orient-Institut bei ZDFheute live erklärt.

Sinwar folgte bei der Hamas auf Ismail Hanija, der Ende Juli bei einem Attentat in Teheran getötet wurde.

"Ich fürchte der Kampf ist damit nicht vorbei. Ich glaube nicht, dass man dieses Problem mit militärischen Mitteln lösen kann", so Andreas Reinicke vom Deutschen Orient-Institut.

Sinwar gilt als Mitglied der ersten Hamas-Generation

Sinwar wurde 1962 in einem Flüchtlingslager in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens geboren. Er gilt als ein Mitglied der ersten Generation der Hamas, die 1987 gegründet wurde. Er stieg zum Anführer des Sicherheitsapparats der Gruppe auf, der gegen Informanten für Israel vorging.

Im Jahr 2011 bei einem Gefangenenaustausch freigekommen

Seit den traumatischen Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben wir den Krieg beobachtet, Menschen in Israel und Gaza getroffen und ihre Schicksale begleitet.

Schneller Aufstieg zur Macht

Nach seiner Rückkehr in den Gazastreifen stieg Sinwar schnell in der Hamas-Führungsriege auf. Es wird angenommen, dass er hinter der Ermordung eines anderen hochrangigen Hamas-Befehlshabers, Mahmud Ischtewi, im Jahr 2016 in einem internen Machtkampf steckte.