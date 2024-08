Israel: Hamas-Militärchef Deif bei Angriff im Juli getötet

Mohammed Deif ist tot, erklärt das israelische Militär (Archivfoto). Quelle: AFP

Der Chef des militärischen Flügels der Hamas, Mohammed Deif, ist nach Angaben des israelischen Militärs im Juli bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden.

Das Militär teilte auf der Plattform X mit, man könne nun bestätigen, dass Deif getötet worden sei.

X-Post des israelischen Militärs Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Angriff in der Gegend von Chan Junis am 13. Juli

"Die IDF (Israelische Verteidigungsstreitkräfte) geben bekannt, dass am 13. Juli 2024 IDF-Kampfjets in der Gegend von Chan Junis zuschlugen und dass nach einer nachrichtendienstlichen Bewertung bestätigt werden kann, dass Mohammed Deif bei dem Angriff getötet wurde", hieß es in einer Mitteilung außerdem.

Israel hat sich bisher nicht zur Tötung des Hamas-Chefs Hanija bekannt, doch der Vorfall auf iranischem Boden wird dort als deutliche Provokation vernommen. 31.07.2024 | 3:01 min

Die Kampfjets hätten einen "präzisen, gezielten Schlag gegen eine Anlage ausgeführt, in der sich Mohammed Deif und der Kommandeur der Chan-Junis-Brigade der Hamas, Rafa Salama, aufhielten", so die IDF weiter.

Orte im Gazastreifen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei diesem Angriff wurden mehr als 90 weitere Menschen getötet, darunter auch vertriebene Zivilisten in nahe gelegenen Zelten, wie die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen damals mitteilten. Weitere 300 Menschen wurden demnach verletzt. Unter den Toten war nach israelischen Angaben auch Kommandeur Salama.

Kurz nach der israelischen Mitteilung über Deifs Tod gibt es noch keine Stellungnahme der Hamas.

Nach der Tötung des Hamas-Politchefs Hanija am Mittwoch sieht Iran eine Vergeltung als “Pflicht” an. Teherans UN-Vertreter drohte mit einer Spezialoperation, so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa. 31.07.2024 | 1:34 min

Deif gilt als Drahtzieher des Hamas-Überfalls auf Israel

Deif gilt als einer der Drahtzieher des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober auf den Süden Israels , der den Gaza-Krieg auslöste, der nun schon 300 Tage andauert.

Er war Chef der Kassam-Brigaden und Stellvertreter des Gaza-Chefs der Hamas, Jihia al-Sinwar. Deif hatte sich in den vergangenen 30 Jahren in der Terrorgruppe hochgearbeitet, indem er ihr Tunnelnetz und ihr Know-how im Bombenbau entwickelte. Unter seinem Kommando verübte die Hamas Dutzende Selbstmordattentate gegen Israelis in Bussen und Cafés und baute ein gewaltiges Raketenarsenal auf, dessen Geschosse auch tief in israelischem Gebiet einschlugen.

Deif stand seit Jahrzehnten auf der Liste der meistgesuchten Personen Israels und wird persönlich für den Tod Dutzender Israelis bei Selbstmordattentaten verantwortlich gemacht.

Der UN-Sicherheitsrat hat im Nahen Osten zur Deeskalation aufgerufen. Im Iran haben derweil die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten Hamas-Politchef Ismail Hanija begonnen. 01.08.2024 | 0:27 min

Zahlreiche Tötungsversuche überlebt

Deif hatte zahlreiche Tötungsversuche Israels über die Jahre überlebt. Bis vor gut einem halben Jahr ging man im Land davon aus, dass Deif dabei mehrere Gliedmaßen verloren hat und eine Vielzahl körperlicher Behinderungen hat - bis schließlich Aufnahmen auftauchten, die Deif mit beiden Armen und beiden Beinen zeigten.

Bei einem Luftangriff auf ein Haus im Gazastreifen gegen Ende des Gaza-Kriegs 2014 waren seine Ehefrau und sein kleiner Sohn ums Leben gekommen. Deif konnte entkommen.

Aktuelle Nachrichten zur angespannten Lage in Nahost können Sie im ZDFheute-Liveblog verfolgen:

Liveblog : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Ismail Hanija, der Politchef der Hamas, ist im Iran getötet worden. Die Terrororganisation macht Israel verantwortlich. Aktuelles zur Lage im Nahost-Konflikt im Ticker. Liveblog