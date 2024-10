Harris zu Tötung von Sinwar: Gaza-Krieg könnte endlich enden

Jihia al-Sinwar galt als Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 in Israel. Nun erklärte die israelische Regierung den Hamas-Führer für tot.

Nach dem von Israel bestätigten Tod von Hamas-Anführer Jihia al-Sinwar sieht die US-Regierung die Möglichkeit, den Konflikt im Gazastreifen zu beenden. US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagte in Milwaukee:

Dieser Moment ermöglicht uns, den Krieg in Gaza endlich zu beenden.

"Und er muss so enden, dass Israel sicher ist: Die Geiseln werden freigelassen. Das Leiden in Gaza hat ein Ende, und das palästinensische Volk kann sein Recht auf Würde, Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung wahrnehmen", sagte Harris.

Scholz: Hamas-Chef hat schlimmste Verbrechen begannen

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) verwies auf die von dem Hamas-Chef begangenen Verbrechen. "Hier hat jemand, der schlimmste Verbrechen begangen hat, jetzt offenbar das Leben verloren", sagte Scholz in Brüssel. Israel habe das Recht, sich gegen die Angriffe der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zu verteidigen.

Nach der Tötung des Hamas-Chefs Sinwar stehe jetzt eine "Richtungsentscheidung" bei der Hamas an, sagt Nahost-Experte Steinberg. Es könne durchaus ein Wendepunkt des Krieges sein.

Starmer: Großbritannien wird Tod nicht betrauern

Der britische Premierminister Keir Starmer betonte, dass Sinwar als Anführer der terroristischen Gruppe Hamas der Kopf hinter dem tödlichsten Tag in der jüdischen Geschichte seit dem Holocaust gewesen, als 1.200 Menschen in Israel niedergemetzelt wurden.

Wie geht es nach dem Hamas-Chef-Tod weiter?

Die Tötung sei eine "Zäsur" für die Hamas, sagt Nahost-Experte Guido Steinberg im ZDF heute journal. Zwar könne Sinwar als Politbürochef sowie im Gazastreifen ersetzt werden. Mehrere Kandidaten stünden dazu bereit. Allerdings sei jede Entscheidung, die jetzt von der Hamas getroffen werde, eine Richtungsentscheidung, so Steinberg.

Sehen Sie hier das Interview mit Nahost-Experte Steinberg in voller Länge.

Steinberg sieht nach Sinwars Tod sogar die Möglichkeit, "dass die Hamas vollkommen auseinanderfällt", wobei unklar bleibt, wo sich die Geiseln befinden. Bei dem Angriff am 7. Oktober 2023 waren nicht nur die Hamas, sondern auch der islamische Dschihad und drei weitere Gruppierungen beteiligt, was die Situation kompliziere.

Wie die Hamas in den nächsten Tage entscheide, müsse man abwarten. Auch, ob sie überhaupt im Gazastreifen zu einer strukturierten Entscheidungsfindung in der Lage ist, so Steinberg.