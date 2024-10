Nach Tod von Hamas-Chef: Netanjahus widersprüchliche Signale

Das ist scheinbar das Letzte, was Benjamin Netanjahu tun würde. In einer Rede an die Bevölkerung in Israel verpackt er unterschiedliche, ja widersprüchliche Signale: Die Tötung Sinwars sei "nicht das Ende des Gaza-Krieges, aber der Anfang vom Ende." Dem Bösen sei "ein schwerer Schlag zugeführt worden, aber die Aufgabe, die uns erwartet, ist noch nicht beendet."