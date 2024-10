Krieg in Nahost: Hamas bestätigt Tod von Anführer Sinwar

Jihia al-Sinwar galt als Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 in Israel. Nun erklärte die israelische Regierung den Hamas-Führer für tot.

Die militant-islamistische Palästinenser-Organistation Hamas hat den Tod ihres Chefs Jihia al-Sinwar offiziell eingeräumt. Hamas-Führungsmitglied Chalil al-Haja bestätigte am Freitag im Fernsehen, Sinwar sei im Kampf getötet worden.

Er trauere um den Tod des "Märtyrers", sagte Haja in einer Erklärung im Hamas-nahen TV-Sender Al Aksa. Und er betonte, dass die Hamas auch weiterhin ihre Geiseln nicht freilassen werde, bis es eine Waffenruhe im Gazastreifen gebe. Haja ist der wichtigste Verhandlungsführer der Hamas außerhalb des Gazastreifens

Sinwar galt als Drahtzieher des blutigen Überfalls auf Israel vom 7. Oktober 2023, bei dem islamistische Terroristen mehr als 1.200 Menschen töteten und weitere 250 in den Gazastreifen verschleppten. Mit der Tötung hat Israel der Hamas einen schweren Schlag versetzt. Was bislang bekannt ist:

Wie wurde Sinwar aufgespürt?

Nach Angaben des israelischen Militärs stießen Soldaten der 828. Brigade am Mittwoch bei einer Routinepatrouille in Rafah im Süden des Gazastreifens auf drei militante Palästinenser. Die Armee sei bereits in den vergangenen Wochen im Stadtteil Tel Sultan im Einsatz gewesen, um Hinweisen nachzugehen, dass sich dort vermutlich hochrangige Hamas-Führer aufhalten, sagte Armeesprecher Daniel Hagari.