Libanon: Unifil wirft Israel Angriff auf Posten vor

Das israelische Militär hat nach UN-Angaben erneut einen Posten der Blauhelmsoldaten im Süden des Libanon angegriffen. Ein Bulldozer des israelischen Militärs habe absichtlich einen Beobachtungsturm und den Zaun einer Stellung der Friedenstruppen in Marwahin zerstört, teilte die UN-Mission im Libanon (Unifil) auf der Plattform X mit. Marwahin liegt nahe der Grenze zu Israel.

Unifil rief das israelische Militär und "weitere Akteure" dazu auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die Sicherheit von UN-Personal und -Eigentum zu gewährleisten. Die Beschädigung von UN-Posten und -Eigentum stelle eine Verletzung internationalen Rechts und einer UN-Resolution dar, hieß es in der Mitteilung.

Angriffe auf Blauhelme häufen sich

Aufgabe von Unifil ist es, die Einhaltung der Waffenruhe nach dem Libanon-Krieg 2006 zu überwachen. Die UN-Truppe unterstützt die libanesische Regierung dabei, die Seegrenzen zu sichern und den Waffenschmuggel über See zu verhindern.

Die Blauhelmsoldaten waren in den vergangenen Tagen an Land mehrmals beschossen worden. Sie haben teils israelische Truppen als Urheber benannt, teils von einer unklaren Lage in den Kämpfen zwischen israelischen Soldaten und der Hisbollah gesprochen.