Was macht die UN-Truppe Unifil im Libanon?

Im Konflikt zwischen der israelischen Armee und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon gerät die dortige Friedenstruppe der Vereinten Nationen Unifil verstärkt zwischen die Fronten. Fünf Blauhelmsoldaten wurden in den vergangenen Tagen bei den Auseinandersetzungen im Südlibanon verletzt

Welche Mission hat die Unifil?

Die Mission der "United Nations Interim Force in Lebanon" (Unifil) im Libanon ist vor allem ein humanitärer Einsatz. Sie ist aber auch berechtigt zu "jeder notwendigen Maßnahme hinsichtlich der Stationierung ihrer Truppen um sicherzustellen, dass ihr Einsatzgebiet nicht für Kampfhandlungen genutzt wird".

Entgegen der Bestimmungen blieb die Hisbollah in der Grenzregion aber weiter präsent. Experten zufolge baute die Miliz dort unter Verstoß gegen die UN-Resolution ein umfangreiches Tunnel-Netzwerk. Die Vereinten Nationen verlangten 2020 vom Libanon vergeblich, Zugang zu den Tunneln zu erhalten.

Wann hat die Unifil begonnen?

In den folgenden Jahrzehnten musste das Mandat zweimal angepasst werden. 1982 marschierte die israelische Armee bis in die Hauptstadt Beirut. 1985 zog sie sich zurück, blieb aber im Grenzgebiet präsent. Die Unifil musste machtlos zusehen, bis sie ein paar Monate nach dem Ende der Besetzung des Libanons durch Israel im Mai 2000 an der Grenze Stellung beziehen konnte.