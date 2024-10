Nahost-Konflikt: Die Folgen des Hamas-Angriffs für Israel

Bis 2020 hatte Israel nur mit seinen Nachbarn Ägypten und Jordanien Friedensverträge abgeschlossen. Seit 2020 folgten in den so genannten Abraham Accords weitere Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko. Der Friedensprozess mit den Palästinensern dagegen stockte nicht nur, sondern war vollständig zum Erliegen gekommen. Zugleich drohte der Hamas, politisch weitgehend an den Rand gedrängt zu werden.Als dann auch noch Saudi-Arabien kurz vor einem Friedensschluss mit Israel stand, setzte die Hamas den lange bestehenden Plan, Israel anzugreifen, in die Tat um. Das Ziel: weitere Friedensschlüsse zu verhindern und die Region in einen großen Krieg gehen Israel hineinzuzwingen. Obwohl die Hamas heute in Gaza militärisch größtenteils zerschlagen ist, ist ihr Anführer Jahia Sinwar seinem strategischen Ziel, die gesamte Region in Brand zu stecken, mit den jüngsten Eskalationen nähergekommen.