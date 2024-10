Bodenoperation: Welche Strategie verfolgt Israel im Libanon?

Sehen Sie hier das Interview mit Nahost-Experte Jan Busse in voller Länge.

Im Nahen Osten eskaliert die Lage. In der Nacht auf Dienstag startete Israel eine Bodenoperation im Libanon . Zuvor hatte das israelische Militär die Bewohner einiger Vororte von Beirut aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, da dort Angriffe auf Ziele der Hisbollah-Miliz geplant sind.

Laut Nahost-Experte Jan Busse verfolgt Israel die Strategie, die Raketenstellungen der Hisbollah zu zerstören. Alles, was bisher nicht durch Artillerie oder Luftangriffe getroffen werden konnte, soll nun mit Bodentruppen beseitigt werden, erklärt der Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr in München im ZDF heute journal.

Welche Strategie verfolgt Israel?

Der ehemalige CIA-Analyst Michael P. DiMino macht gegenüber ZDFheute klar, dass die Operation im Libanon der zweite Schritt für Benjamin Netanjahu sei, das israelische Sicherheitsheitsumfeld neu zu gestalten. "Schritt 1 war die Befriedung des Gazastreifens. Schritt 3 wird sein, die USA dazu zu bringen, das iranische Atomprogramm zu beenden", so DiMino.

Laut dem Ex-CIA-Analysten versuchten die israelischen Streitkräfte wahrscheinlich, "eine temporäre Pufferzone" zu schaffen von circa fünf bis zehn Meilen Tiefe, hauptsächlich um den Kurzstreckenraketen der Hisbollah Probleme zu bereiten. "Wenn diese Raketen Nordisrael nicht mehr so ​​zuverlässig erreichen können, könnten die etwa 100.000 israelischen Zivilisten, die ihre Häuser dort verlassen haben, zurückkehren, so die Überlegung", sagt DiMino.

Wird es funktionieren, die Hisbollah langfristig zurückzudrängen? Das sei die große Frage. "Kurzfristig und mittelfristig wahrscheinlich", so DiMino. "Die Hisbollah könnte nördlich des Litani-Flusses zurückgedrängt werden. Und im Nahen Osten könnte sie sogar als glaubwürdige Macht am Ende sein.

Doch selbst wenn die Hisbollah verschwindet, wird eine andere schiitische Miliz an ihre Stelle treten. Sogar die Hamas ist noch immer in Gaza aktiv.

Eine Million Menschen seien auf der Flucht. Vor allem im Süden des Libanon haben sie Angst vor israelischen Luftangriffen, so ZDF-Reporterin Santina.

Wie wird es jetzt weitergehen?

Mehrmals marschierte Israel bereits im Libanon ein, allerdings wenig erfolgreich. 2006 führte Israel Krieg gegen die Hisbollah. Allerdings endete die Militäroperation ohne klaren Sieg für Israel. Der Konflikt führte zu erheblichen Verlusten auf beiden Seiten und verstärkte die Spannungen in der Region. Nahost-Experte Busse ist überzeugt, dass Israel Lehren aus dem Krieg von 2006 gezogen habe. Gleichzeitig habe sich auch die Hisbollah auf mögliche Auseinandersetzungen vorbereitet.

Nach 2006 habe die Hisbollah ihr Raketenarsenal verbessert, stellt der ehemalige CIA-Analyst Michael P. DiMino gegenüber ZDFheute fest. Ihre Zahl an Kämpfern konnte die Hisbollah ausbauen. Jetzt befindet sich die Miliz in einer Notlage. Die Gruppe verlor innerhalb weniger Wochen ihren langjährigen Anführer Hassan Nasrallah und fast ihre gesamte Führungsspitze.

Angriff auf Israel (Karte Israel, Gazastreifen etc.)

"Ich denke, der Vorteil der Hisbollah liegt jetzt in der Situation, dass sie im Bodenkrieg versuchen kann, Israel auf ihr Niveau herunterzuziehen", sagt Nahost-Experte Busse.

Ob und wie stark Israels Bodenoperation begrenzt werden kann, werde sich zeigen, sagt Busse. Israel werde versuchen, seine Soldaten zu schützen. Dazu könnte der Einsatz von schwerer Ausrüstung am Boden notwendig sein.

Welche politische Vision hat Israel für Nahost?

Das heiße nichts Gutes, sagt Busse. "Die Zeiten stehen weiter auf Eskalation", so der Nahost-Experte. "Wir müssen sehen, wie die Hisbollah reagieren kann, wenn sie sich jetzt erstmal sortiert und von den jüngsten Rückschlägen und Schocks erholt hat. Und dann ist noch die Frage, inwieweit eine Reaktion des Iran zu erwarten ist."

Gibt es noch eine Chance für diplomatische Lösungen?

Eine Eskalation, ein mögliches Eingreifen des Irans ist das letzte, was die Biden-Regierung möchte und gebrauchen kann, auch angesichts der bevorstehenden Wahl.

Gleichzeitig würden die USA ihren engen Verbündeten Israel trotz aller Kritik verteidigen, sollte Iran eingreifen. "Das ist immer das Spannungsfeld", erklärt Bates. "Was auch immer Israel macht und ob es den USA gefällt, am Ende steht Amerika an Israels Seite."