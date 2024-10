Israel greift Libanon an: Erneut zwei UN-Soldaten verletzt

Inmitten der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz sind im Libanon erneut Blauhelmsoldaten verletzt worden. Nach Angaben der UN-Friedenstruppe Unifil wurden am Freitag zwei ihrer Soldaten bei zwei Explosionen nahe eines Wachturms verletzt.

Unifil: Verletzte Blauhelmsoldaten kommen aus Sri Lanka

Das israelische Militär zeigte sich "zutiefst besorgt über Vorfälle dieser Art". Zu dem Vorfall am Freitag erklärte die Armee, laut vorläufigen Untersuchungsergebnissen hätten ihre Soldaten in der Reaktion auf die "unmittelbare Drohung" eine "etwa 50 Meter von der Quelle der Bedrohung entfernte" Unifil-Stellung getroffen, wodurch zwei Unifil-Mitglieder verletzt worden seien.

Nach Angaben der Unifil stammen die beiden am Freitag verletzten Blauhelmsoldaten aus Sri Lanka.

Am Donnerstag waren beim Beschuss des Unifil-Hauptquartiers in Nakura laut der Friedenstruppe zwei indonesische Blauhelmsoldaten verletzt worden, als die von einem Beobachtungsturm stürzten.

Die israelische Armee hatte dazu erklärt, sie habe in der Nähe des Unifil-Stützpunktes, wo Kämpfer der Hisbollah-Miliz aktiv seien, Schüsse abgegeben. Im Vorfeld seien die UN-Soldaten in dem Gebiet aufgefordert worden, sich an geschützten Orten aufzuhalten. Erst dann sei das Feuer eröffnet worden.