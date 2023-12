Huthi-Angriffe: So wichtig ist der Handel über das Rote Meer

Die USA wollen zur Sicherung der Seewege die Zusammenarbeit mit anderen Ländern im Roten Meer verstärken. Grund sind zunehmende Angriffe auf Handelsschiffe durch Huthi-Rebellen. 19.12.2023 | 0:28 min

Die Lage am Roten Meer infolge des Nahost-Konflikts könnte die Prognosen nun wieder ins Wanken bringen. Jemenitische Huthi-Rebellen, die der radikalislamischen Hamas nahestehen, haben mehrere Frachtschiffe attackiert. Sie drohen damit, jedes Schiff auf dem Weg nach Israel anzugreifen, sofern nicht der Transport von weiteren Lebensmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen erlaubt wird.

Experte befürchtet Auswirkungen auf Lieferketten

Seit dem Krieg zwischen Israel und Hamas gibt es im Roten Meer Angriffe auf Handelsschiffe, auch von deutschen Reedereien.

Transportkosten könnten steigen

Die Krise könnte sich also einmal mehr auf den Transport von Industriewaren auswirken. Erinnern wir uns: Im März 2021 lief das Containerschiff "Ever Given" bei starkem Wind an einer Uferböschung des Suezkanals auf Grund. Ganze sechs Tage blockierte das havarierte Schiff die Meerenge. Hunderte Frachter stauten sich in beiden Fahrtrichtungen.