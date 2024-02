Bundestag: Grünes Licht für Marine-Einsatz im Roten Meer

Der Bundestag hat der Fregatte "Hessen" mit großer Mehrheit das Startsignal für ihren Einsatz im Roten Meer gegeben. 538 von 573 Abgeordneten stimmten am Freitag für die deutsche Beteiligung an der EU-Mission "Aspides". Die Mission soll die Handelsschiffe vor Angriffen der vom Iran hochgerüsteten Huthi-Miliz schützen.

31 Parlamentarier votierten dagegen, vier enthielten sich. Neben den drei Ampel-Fraktionen SPD Grüne und FDP hatten in der Debatte auch die CDU CSU und die AfD ihre Zustimmung signalisiert.

"Aspides" heißt die EU-Marinemission, die die zivile Schifffahrt vor den Angriffen der Huthi im Roten Meer schützen soll. Die Fregatte "Hessen" wartet vor Kreta auf ihren Einsatz. 20.02.2024 | 1:33 min

240 Männer und Frauen an Bord

Die "Hessen" war bereits vor gut zwei Wochen von Wilhelmshaven aus Richtung Einsatzgebiet gestartet, um sofort nach dem Bundestagsbeschluss mit der Erfüllung ihres Auftrags beginnen zu können. Der Einsatz der 240 Männer und Frauen an Bord gilt als gefährlichster Marine-Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Das Mandat ist zunächst auf ein Jahr befristet. An der Mission können sich bis zu 700 Bundeswehrsoldaten beteiligen.