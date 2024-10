Waffenlieferung an Israel: Scholz erklärt seinen Standpunkt

Tatsächlich ist die Einschätzung, ob sich Israels Armee bei seine Aktionen im Gaza-Streifen oder bei den Luftangriffen auf Beirut immer an das Kriegsvölkerrecht hält, derzeit international hoch umstritten. Vizekanzler Robert Habeck bestätigt sogar bei einem Auftritt Michel Friedmans am Montag in Teilen eine Änderung bei der Unterstützung Israels. Die Lieferung von Waffen oder Munition "ist an einer Stelle zurückhaltender geworden", so Robert Habeck. Mehr führt er mit Verweis auf die strengen Regeln des Bundessicherheitsrates nicht aus.