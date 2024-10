Bundestag: Gedenkminute, aber keine Antisemitismus-Resolution

Die Resolution hätte Jüdinnen und Juden in Deutschland versichern sollen: Deutschland steht an eurer Seite, unabhängig von der israelischen Politik. Ein Jahr später ist die Resolution noch immer nicht verabschiedet.

In Deutschland hat sich Antisemitismus hemmungslos Bahn gebrochen auf den Straßen, in den sozialen Medien, sogar an der Universität.

Doch dann geriet die Debatte schnell in einen innenpolitischen Schlagabtausch. Oppositionsführer Friedrich Merz CDU ) statuierte: "Der Raum für jüdisches Leben in Deutschland wird enger." Die Union macht die Migrationspolitik der Bundesregierung für den Antisemitismus in Deutschland verantwortlich:

Wie konnte es so weit kommen, so die rhetorische Frage der AfD. An der Zunahme des Judenhasses in Deutschland gibt sie der Union die Schuld: "Das war die deutsche Migrationspolitik. Vor allen Dingen in den 16 Jahren der Unionsregierung. Sie tragen Schuld und Verantwortung. Das sind ihre Judenhasser - hunderttausendfach!", wetterte der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann.