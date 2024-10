Nahost: USA kritisieren israelische Angriffe in Beirut

Seit September hat Israel zahlreiche Ziele in Beirut und den südlichen Vororten bombardiert.

Wir haben Israel unmissverständlich mitgeteilt, dass wir ihre fast täglichen Angriffe in dicht besiedelten Gebieten in Beirut ablehnen.

"Seit Freitag hat Beirut keinen Angriff erlebt", so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai, laut israelischen Medien plane Israel eine "Großattacke" auch auf Libanons Hauptstadt.

Netanjahu will Hisbollah weiter "ohne Gnade bekämpfen"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte erst am Montag nochmals betont, die Miliz weiter hart bekämpfen zu wollen. "Ich möchte klarstellen: Wir werden die Hisbollah weiter in allen Teilen des Libanons ohne Gnade bekämpfen - auch in Beirut", sagte er.