Woher die Proteste gegen Israels Premier Netanjahu kommen

Dabei gab es nach dem 7. Oktober so etwas wie einen unausgesprochenen Konsens, dass das Land nach den heftigen, innenpolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre im Krieg erstmal zusammenstehen muss.

Unter anderem in Tel Aviv fordern Tausende den Rücktritt von Ministerpräsident Netanjahu, Neuwahlen und ein Geiselabkommen. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Protest gegen Netanjahu hat lange Vorgeschichte

Jeden Samstag demonstrierte sie im ganzen Land auf den Brücken und am Regierungssitz in Jerusalem gegen den Premierminister, in ihren Augen der "Crime Minister". Erkennungszeichen: schwarze Flaggen, die sogenannte "Black Flag"-Bewegung.