Karl Nehammer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Karl Nehammer wurde 1972 in Wien geboren. Nach seinem Wehrdienst begann er seine Karriere als Berufssoldat und arbeitete später als Kommunikationstrainer und Trainer für politische Bildung. Nehammer trat 2017 als Abgeordneter in den Nationalrat ein und wurde 2020 zum Innenminister ernannt. In dieser Rolle profilierte er sich durch eine harte Linie in der Migrations- und Sicherheitspolitik. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg übernahm Nehammer im Dezember 2021 den Vorsitz der ÖVP und das Amt des Bundeskanzlers.