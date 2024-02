Gaza: Hilfsgüter-Verteilung eskaliert - Tote und Verletzte

Die humanitäre Lage ist katastrophal, es wird dringend Nahrung und Medizin benötigt. 29.02.2024 | 1:33 min

Bei Chaos und Schüssen rund um einen Hilfskonvoi im Gazastreifen sind am Morgen Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde warf Israels Armee vor, eine Menge in der Stadt Gaza angegriffen zu haben, die auf die Hilfsgüter gewartet habe. Dabei sollen 104 Menschen getötet und 760 verletzt worden sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Wegen der humanitären Krise erwägen die Vereinten Nationen, die Menschen aus der Luft zu versorgen. 29.02.2024 | 0:19 min

Israelische Armee: Menge hat sich Soldaten genähert

Die "Times of Israel" berichte, rund 30 Lastwagen seien am frühen Morgen an der Küste in der Stadt Gaza angekommen. Tausende Palästinenser rannten demnach auf die Transporter zu. Die Armee veröffentlichte ein Video, das den Ansturm zeigen soll.