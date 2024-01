Gaza-Krieg: Hoffnung bei Geisel-Verhandlungen?

In den Verhandlungen über eine Freilassung weiterer israelischer Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas könnte eine Übereinkunft näherrücken. US-Verhandler hätten einen Entwurf auf Grundlage von Vorschlägen Israels und der radikalen Islamisten ausgearbeitet, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungskreise. Das Papier solle an diesem Sonntag in Paris besprochen werden.