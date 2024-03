Tote bei Hilfsgüterlieferung in Gaza: UN fordern Aufklärung

Nach Angaben der israelischen Armee war es am Donnerstag in der Stadt Gaza zu einem "Gedränge" gekommen, als Tausende Menschen sich um einen Konvoi von Hilfstransportern versammelten . Dabei habe es Dutzende Tote und Verletzte gegeben, von denen einige von Lastwagen überfahren worden seien. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde warf Israels Armee vor, eine Menge in der Stadt Gaza angegriffen zu haben, die auf die Hilfsgüter gewartet habe. Hamas-Angaben zufolge starben mehr als hundert Menschen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.