Israel: Netanjahu hat Gaza-Plan für "Tag nach Hamas"

Monatelang schien es das Staatsgeheimnis Nummer eins in Israel zu sein: der Plan der Regierung für die Zukunft des Gazastreifens am Tag nach dem Ende des Krieges in Nahost , "The Day After". Jetzt hat Premierminister Benjamin Netanjahu seinem Sicherheitskabinett zum ersten Mal in groben Umrissen seine Vorstellungen für eine Nachkriegsordnung in Gaza und im Westjordanland vorgestellt. Titel: "Der Tag nach Hamas."