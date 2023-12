Haushalts-Einigung: Was kosten uns die Ampelpläne?

Bisher zahlte der Bund 1,4 Milliarden Euro jährlich für Plastikverpackungen an die EU . Dieses Geld sollen künftig die Unternehmen, die Plastik in Verkehr bringen, selbst zahlen. Ob und in welcher Höhe die Hersteller das auf die Endpreise draufschlagen, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist eine Preissteigerung aber schon.