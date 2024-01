Zu große Risiken: Warum die EZB die Zinsen unverändert lässt

Die EZB belässt den Leitzins bei 4,5 Prozent. Frank Bethmann berichtet. 25.01.2024 | 1:02 min

Die Börsen legten in den vergangenen Wochen mal wieder einen klassischen Fehlstart hin. Die Kurse stiegen, weil die Spekulation lautete, dass Christine Lagarde spätestens bei der heutigen Ratssitzung die Katze aus dem Sack lassen und eine baldige Senkung des Leitzinses in Aussicht stellen würde. Fallende Zinsen bedeuten nämlich bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen, was in der Regel zu einem Ankurbeln der Wirtschaft führt.